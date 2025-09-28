Pedro Proença garante jogo da Selecção A na Madeira

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, marcou presença no 109.º aniversário da Associação de Futebol da Madeira (AFM), deixando a garantia de que a Região irá receber um jogo da Seleção Nacional A.

“Todos nos recordamos quando foi o último jogo da Seleção A na Madeira. Hoje, com as infra-estruturas de alta qualidade que existem, esse momento vai voltar a acontecer com naturalidade, porque a Associação de Futebol da Madeira assim o merece”, afirmou.

Pedro Proença elogiou o trabalho desenvolvido pela direcção da AFM, liderada por Rui Coelho, destacando a capacidade de “gerar consensos e unir o futebol regional em torno de um bem maior”. Para o líder federativo, essa é “a maior homenagem que se pode fazer ao actual presidente, que soube construir pontes com o centralismo e afirmar a Madeira como parceiro inequívoco e dinamizador, com uma visão vanguardista do futebol português”.

O presidente da FPF recordou ainda a marca que o futebol madeirense tem dado ao mundo, com Cristiano Ronaldo como símbolo maior, mas sustentou que isso resulta de um trabalho de base: “Existe uma aposta clara no desenvolvimento, na formação e na arbitragem, alinhada com a visão da Federação”.

Reconhecendo os desafios na retenção de jovens árbitros, Pedro Proença reforçou a importância de criar melhores condições de continuidade: “Se queremos crescer no número de praticantes e de jogos, temos também de garantir mais árbitros. A Associação da Madeira tem feito esse trabalho com visão e em estreita colaboração connosco”.

Por fim, apontou as limitações de transporte aéreo como obstáculo ao desenvolvimento desportivo regional, mas assegurou que a Federação continuará a trabalhar com as autoridades para reduzir os constrangimentos e colocar a Madeira “cada vez mais integrada no futebol nacional”.