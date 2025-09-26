Ensemble XXI leva Mozart, Joplin e Ellington ao Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira

A Orquestra Clássica da Madeira apresenta este sábado, 27 de Setembro, pelas 18 horas, um concerto protagonizado pelo Ensemble XXI, uma das suas orquestras de cordas, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

O concerto será dirigido pelo violinista Yuriy Kyrychenko e propõe uma viagem musical por três períodos distintos da história da música, nomeadamente o clássico, o romântico tardio e o moderno. Do programa fazem parte Eine kleine Nachtmusik de Mozart, peças representativas do ragtime de Scott Joplin, como The Entertainer e Maple Leaf Rag, e ainda composições de Duke Ellington, figura incontornável do jazz norte-americano.

O concerto integra a iniciativa 'Parlamento Mais Próximo', fruto de um protocolo entre a Assembleia Legislativa da Madeira e a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, entidade gestora da Orquestra Clássica da Madeira. Para Norberto Gomes, será "um momento de grande inspiração num ambiente particularmente intimista".

O Ensemble XXI, formado por músicos do naipe das cordas da Orquestra Clássica da Madeira, tem como foco a interpretação de obras dos séculos XX e XXI, incluindo autores portugueses como Joly Braga Santos e Vianna da Motta, mas também compositores como Britten e Turina. O grupo já se apresentou em diversas salas da Madeira e do Porto Santo.

No âmbito da vertente pedagógica da Orquestra Clássica, os alunos do Conservatório – Escola das Artes da Madeira terão entrada gratuita, mediante apresentação do respetivo cartão e dentro da lotação disponível.

Os bilhetes têm um custo de 15€ euros com desconto para crianças e jovens, e estarão disponíveis à entrada do concerto.