SUV que leva o luxo a outro nível

Porsche Macan equipado com motor 2.0 turbo gasolina com 265 cavalos de potência e caixa automática pdk de sete velocidades, disponível no stand do Megamotor.

Viatura SUV de luxo bem equipada de fábrica com estofos em pele com regulação eléctrica, sensores de estacionamento, câmaras 360.º, sensores de luz e chuva, sensores de faixa de rodagem, vários modos de condução, tecto de abrir panorâmico, entre outros extras.

O seu valor comercial é de 77 498 euros, havendo, também, a possibilidade de um financiamento desde 1007,78 euros por mês, sem entrada inicial, com possibilidade de retoma mesmo com dívida e garantia de 18 meses por mútuo acordo*.

Disponível no stand do Megamotor, este Porsche Macan reúne todos os argumentos para conquistar quem procura luxo, potência e tecnologia num só automóvel.

