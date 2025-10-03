O Parque Urbano da Nazaré acolheu, esta sexta-feira, o 2.º Encontro 'A Idade é um Número', uma iniciativa que encerrou com entusiasmo as comemorações regionais do Dia Internacional do Idoso.

O evento foi promovido pela Associação Casa do Voluntário, em parceria com a Causa Social, a Garouta do Calhau e a Paróquia da Nazaré, reunindo ainda várias instituições sociais e entidades públicas.

Na sessão oficial, a secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, destacou a importância de valorizar os mais velhos, lembrando que "envelhecer não é um fardo, é um privilégio". A governante sublinhou ainda a necessidade de reforçar políticas que promovam o envelhecimento activo e inclusivo. "Queremos uma Madeira onde se envelheça com dignidade: activa, inclusiva e respeitadora", frisou.

A manhã começou com uma missa campal, presidida pelo Padre João Carlos, da Paróquia de São Roque, que se transformou num dos momentos mais emocionantes do encontro. Entre cânticos, sorrisos e partilhas, o espírito de comunhão esteve sempre presente, criando um ambiente de fé e de verdadeira celebração.

O encontro, que reuniu centenas de participantes, foi marcado pela música, pelo convívio e pela alegria do reencontro, mostrando que a idade é, de facto, apenas um número e que os idosos são protagonistas de uma sociedade mais justa, solidária e humana. O dia terminou de forma simbólica e calorosa, com o cantar dos parabéns à figura universal do 'idoso' e o tradicional corte do bolo de aniversário.