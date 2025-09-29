Jorge Santos sublinha o compromisso com uma educação de qualidade e acessível

Manter e aumentar os apoios escolares existentes, dar continuidade ao concurso literário Terra de Sonho e Tradição, que fomenta a escrita e a leitura, e ir mais além, garantindo um investimento reforçado na Educação, enquanto “a base do futuro da Ribeira Brava”, são alguns dos objectivos do candidato da coligação PSD/CDS 'Pela Ribeira Brava', Jorge Santos, que prioriza, claramente, esta área, a favor dos alunos, das famílias e das escolas.

Em nota à imprensa, Jorge Santos sublinha que, em matéria de compromissos, propõe-se a “aumentar, gradualmente, o valor das bolsas de estudo para os estudantes do ensino superior até aos 700 euros e a simplificar o processo de candidatura e apoiar os estudantes dos cursos técnicos e profissionais de nível 3 e 4 para que os jovens possam desenvolver competências valorizadas pelo mercado de trabalho”, salientando ainda a criação do Prémio Cívico Escolar.

Em termos do 1.º ciclo, prossegue, “a ideia passa por aumentar a área coberta nas Escolas Básicas e implementar mecanismos de registo e gestão de ocorrências/reparações nesses mesmos estabelecimentos de ensino”.

É ainda compromisso assumido desta candidatura a promoção de um evento anual que envolva a comunidade jovem na partilha de ideias e projectos, bem como a revitalização do Conselho Municipal da Juventude.

Nesta matéria, Jorge Santos também considera importante sensibilizar para a importância da literacia financeira de forma a preparar os jovens para a vida ativa.

“Queremos continuar a dar voz aos jovens ribeira-bravenses, apoiar os seus sonhos e preparar as novas gerações para enfrentar os desafios do amanhã”, frisa o candidato, acrescentando que a visão que defende para esta área “é clara e passa por uma educação inclusiva, moderna e de qualidade que dê a cada aluno a oportunidade de crescer, aprender e construir o seu futuro na Ribeira Brava”.