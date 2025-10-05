Iniciativa Liberal afiança que Câmara de Lobos precisa libertar-se das amarras

A candidatura da Iniciativa Liberal à Câmara Municipal de Câmara de Lobos considera que o concelho precisa romper o ciclo que o colocou no 164.º lugar (em 186) do ranking de competitividade municipal de 2025. Humberto Faria acompanhado pela sua equipa, percorreu hoje várias freguesias do concelho.

Primeiro, esteve no mercado do Estreito de Câmara de Lobos, com a presença de João Abreu Vieira, que encabeça a lista candidata a esta Junta de Freguesia. Seguiu-se uma paragem na Quinta Grande, conduzida por Pedro Dinis, cabeça-de-lista à respectiva Junta de Freguesia. O périplo terminou na Junta de Freguesia capital do concelho, num almoço-convívio no qual também esteve presente Bárbara Gil, candidata à Assembleia Municipal de Câmara de Lobos.

"É triste constatar que, apesar de tantos anos de estabilidade política, sempre com o mesmo partido a governar, Câmara de Lobos continua a ser um dos concelhos menos desenvolvidos e com mais desigualdades da Região", lamentou o candidato, acrescentando que "é caso para dizer que algo falhou. Que o modelo que tem sido seguido não é, manifestamente, o mais correcto".

Segundo Humberto Faria, “Câmara de Lobos merece mais. E os câmara-lobenses têm capacidade para muito mais". "Não podemos continuar a viver à sombra de subsídios e de apoios que nem sempre chegam, e que estão em vias de acabar, e que nos colocam na dependência do Estado, nomeadamente do Governo Regional e da Câmara Municipal", defende o cabeça-de-lista.

O candidato assume que "precisamos de liberdade para empreender, para desenvolver os nossos projectos e para dar largas às nossas muitas e únicas competências. Temos que nos libertar das amarras que nos conformam e nos limitam. Os próximos 50 anos não podem ser iguais aos 50 anos que já passaram. A União Europeia, Portugal e a Madeira estão em fase de profunda mudança. E Câmara de Lobos não pode continuar a ficar para trás.”

