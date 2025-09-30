Iniciativa Liberal propõe medidas para combater o isolamento dos idosos no Funchal

A candidatura da Iniciativa Liberal à Câmara Municipal do Funchal apresentou esta terça-feira, 30 de Setembro, um conjunto de propostas para promover o envelhecimento activo e combater o isolamento social da população sénior no concelho.

Em nota emitida, o partido sublinha que "milhares de pessoas idosas vivem no Funchal com vontade de continuarem activas, ligadas à comunidade e valorizadas pelas suas histórias e capacidades", lamentando que, "muitas vezes, o sistema as empurre para a solidão".

A candidata da IL à Câmara Municipal do Funchal, Sara Jardim, defende que a população sénior “não é um fardo, é um activo da cidade”, apelando a uma mudança de abordagem por parte da autarquia. Para a candidata, envelhecer com liberdade significa “viver com dignidade até ao fim”.

A Iniciativa Liberal defende que proporcionar um envelhecimento com dignidade implica "ter acesso a actividades físicas, mentais e sociais", assim como "poder continuar a aprender, ensinar, partilhar e participar", disponibilizando "serviços de proximidade, inovação tecnológica ao serviço da autonomia e oportunidades de integração na comunidade".

A IL propõe medidas concretas para transformar o envelhecimento numa etapa plena de vida, nomeadamente a criação de equipas móveis multidisciplinares para apoio domiciliário, acompanhando a saúde, o bem-estar e as necessidades sociais dos idosos mais isolados; um sistema municipal de sinalização de idosos em situação de isolamento, para garantir acompanhamento rápido e permanente e prevenir abandono; um programa 'Smart Homes Sénior' de apoio à adaptação das habitações dos idosos com sensores, tecnologia de teleassistência e soluções de prevenção de quedas; a cedência de terrenos municipais para lares e residências assistidas, através de parcerias com privados e IPSS, garantindo maior oferta e qualidade; e a formação digital gratuita para idosos, promovendo inclusão e autonomia no acesso a serviços públicos, comunicações e atividades culturais online.

A IL estabelece como meta a redução em 25% dos casos de isolamento sinalizados e pretende transformar o Funchal numa referência nacional de envelhecimento activo e digno.

As propostas, segundo o partido, baseiam-se no programa da IL Madeira e podem ser financiadas por fundos europeus, como o EU4Health e o Madeira 2030, permitindo, afirma a candidatura, aliar inovação à sustentabilidade financeira: "Haja vontade política, respeito pelos idosos e empenho no seu envelhecimento activo!"