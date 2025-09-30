IL afiança que "Porto da Cruz precisa de soluções e não de promessas adiadas"

A candidatura da Iniciativa Liberal afirma que o Porto da Cruz "não pode continuar refém de promessas sucessivamente adiadas", referindo-se, por exemplo, à prometida promenade até à Praia da Maiata, "essencial para potenciar o turismo e valorizar a freguesia".

Gina Sousa, candidata da Iniciativa Liberal à Junta do Porto da Cruz, defende uma gestão local transparente, próxima da população e focada em resultados concretos, assente na "valorização do território, promoção do turismo sustentável, melhores acessos e infraestruturas adequadas às necessidades reais das pessoas". "O futuro do Porto da Cruz passa pela coragem de romper com o assistencialismo e construir soluções que criem oportunidades para todos, em especial para os mais jovens que querem aqui viver e trabalhar", aponta a candidata.

A cabeça-de-lista é natural do Porto da Cruz, licenciada em Educação Social e com vasta experiência em apoio comunitário. "É conhecida pelo seu envolvimento em projectos locais de inclusão e desenvolvimento humano. Uma voz activa da freguesia, que conhece de perto os problemas e as necessidades da população", indica nota à imprensa.

Gina Sousa aponta o potencial turístico, nomeadamente no surf, e a riqueza patrimonial e cultural do engenho de cana-de-açúcar, que exigem visão estratégica e investimento sério. "Esta freguesia merece ser tratada como prioridade e não como palco de propaganda eleitoral de quatro em quatro anos", diz.