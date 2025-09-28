Fogo em Câmara de Lobos mobilizou bombeiros

Um pequeno foco de incêndio deflagrou esta madrugada num terreno agrícola, na zona do Castelejo, em Câmara de Lobos.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, os Bombeiros Voluntários Madeirenses e os Bombeiros Sapadores do Funchal. O fogo ficou extinto mas, pela manhã de hoje, os Bombeiros de Câmara de Lobos continuavam no local a fazer o rescaldo.