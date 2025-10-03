Iniciativa Liberal ambiciona um Funchal "que apoia, em vez de travar" os jovens

A candidatura da Iniciativa Liberal à Câmara Municipal do Funchal, liderada por Sara Jardim, esteve, hoje, na Universidade da Madeira para falar directamente com os estudantes sobre os temas que mais os preocupam: habitação e emprego.

"Num concelho onde os preços das casas e o valor das rendas afastam os jovens e onde abrir um negócio é uma corrida de obstáculos burocráticos, de licenças e de taxas", a Iniciativa Liberal apresenta uma visão diferente e ambiciona que o Funchal seja um "município que apoia, em vez de travar, quem quer começar a vida adulta com autonomia e quem quer criar emprego na cidade".

Queremos que os jovens possam viver e trabalhar no Funchal sem terem de sair da sua cidade para procurar oportunidades. Habitação e emprego não podem ser luxo, têm de ser uma prioridade. Uma Câmara liberal tem de estar do lado de quem arrisca, de quem estuda e de quem quer construir um futuro melho Sara Jardim, candidata da Iniciativa Liberal à Câmara Municipal do Funchal

Para os liberais é "urgente" garantir habitação acessível para estudantes e jovens em início de carreira, por exemplo, através da reabilitação de imóveis devolutos, apostando em parcerias transparentes com o sector privado e social, que permitam criar residências estudantis e universitárias, bem como fomentar a construção de habitação para arrendamento jovem.

Ao mesmo tempo, defendem que é "fundamental" transformar o Funchal num município amigo das empresas e dos jovens empreendedores, reduzindo taxas, simplificando procedimentos e prestando apoio técnico, jurídico e material ao desenvolvimento da sua actividade, permitindo que se instalem no Funchal, que cresçam, que criem postos de trabalho e que paguem melhores salários.