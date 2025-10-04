Câmara de Lobos aposta na habitação digna

Na longa intervenção que profere no seu primeiro e último discurso no Dia do Concelho, Sónia Pereira, presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, destacou a habitação como prioridade estratégica da autarquia.

A autarca sublinhou que foram identificadas 474 famílias em carência habitacional, das quais 374 viviam em condições indignas em 2021, levando à criação da Estratégia Local de Habitação. O investimento previsto passou de 47 para 68 milhões de euros, permitindo construir, adquirir e reabilitar casas para responder às necessidades das famílias, incluindo aquelas da Fajã das Galinhas, afectadas pelos incêndios de 2024.

No terreno, já foram entregues habitações adquiridas no mercado tradicional e estão em construção 23 fogos no Estreito de Câmara de Lobos e 32 no Castelejo. Foram ainda contempladas 204 habitações em regime de Renda Reduzida e realizadas pequenas intervenções em 32 casas para melhorar conforto e segurança.

Sónia Pereira reforçou que a política habitacional se articula com educação, mobilidade, coesão social e emprego, assegurando que nenhuma família de Câmara de Lobos fique sem uma habitação digna e que o direito à habitação seja uma realidade concreta, rua a rua e freguesia a freguesia.