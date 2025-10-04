Bombeiros desfilam em Câmara de Lobos

O tradicional desfile dos carros dos Bombeiros marcou, esta manhã de sábado, o arranque das celebrações do 190.º aniversário de Câmara de Lobos, que coincide com o Feriado Municipal.

Logo após o hastear da bandeira, às 9h00, os veículos da corporação percorreram as principais artérias da cidade, num momento simbólico que reúne população e autoridades locais.

As comemorações prosseguem com a sessão solene marcada para as 10h00 e, durante a tarde, concertos das bandas filarmónicas e municipais em várias freguesias, da Quinta Grande ao Curral das Freiras.