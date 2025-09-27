A candidata à Câmara Municipal do Funchal pela Iniciativa Liberal, Sara Jardim, esteve esta manhã junto ao Mercado dos Lavradores, onde destacou o que seria uma “autarquia liberal”.

“O nosso ideal de autarquia liberal passa, acima de tudo, por uma autarquia que descentraliza competências. Aqui na Região temos uma situação 'sui generis', consideramo-nos autonomistas, no entanto, o Governo Regional concentra uma série de competências que deveriam pertencer às câmaras municipais”, começou por explicar a candidata.

No seu entender, “as juntas de freguesias, que são as mais próximas ao cidadão e que entendem quais são as problemáticas, também deveriam ter muitas mais competências”.

Apontou ainda que “um dos pilares fundamentais para os liberais, é a eficiência”.

“Eficiência na câmara é algo que todos nós deveríamos valorizar, pois são os nossos recursos que estão a ser utilizados e é o desenvolvimento da nossa cidade que está em causa, tudo isto pode ser feito com transparência, modernidade e digitalização”, afirmou Sara Jardim.

Rui Amorim Lopes, deputado da Iniciativa Liberal na Assembleia da República, também esteve presente nesta visita, a propósito das eleições autárquicas, e garantiu que “não há nada mais nobre do que a política autárquica”.

“As nossas ideias e prioridades passam, sobretudo, por melhorar a vida das pessoas no dia-a-dia e tratarmos daqueles que são, verdadeiramente, os problemas concretos dos cidadãos.”, declarou o deputado, junto à entrada do Mercado dos Lavradores.