Mostra do Pão e do Bolo do Caco "mantém viva a memória e a identidade da Madeira"

A secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude afirmou, hoje, que a Mostra do Bolo do Caco e do Pão Caseiro "é um encontro de sabores e saberes da nossa gente, que mantém viva a memória e a identidade da Madeira". A 6.ª edição da iniciativa, promovida pela Casa do Povo do Imaculado Coração de Maria, está a decorrer nos Jardins de Santa Luzia.

Paula Margarido visitou o certame, esta manhã, juntamente com o presidente da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, da diretora regional da Cidadania e Assuntos Sociais, Graça Moniz, e do presidente do Instituto das Florestas e da Natureza, Manuel Filipe.

A governante destacou a importância desta Mostra como expressão genuína das tradições madeirenses e do espírito comunitário que nos une. “Onde há pão, há sustento. Onde há pão, há esperança. E, acima de tudo, há paz. Esse é o desejo que partilhamos: para a nossa ilha, para as nossas famílias e para um mundo que enfrenta desafios cada vez maiores”, concluiu.

