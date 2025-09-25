“Elasticidade mostra que a Região não atingiu o seu limite turístico”

Os dados disponíveis sobre a elasticidade demonstram que a Madeira ainda não atingiu o seu limite turístico. A garantia foi deixada por Eduardo Jesus, secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, numa mensagem gravada para a sessão de abertura da XVII Conferência Anual de Turismo (CAT), organizada pela Delegação Regional da Ordem dos Economistas.

Ausente da Região, o governante felicitou a organização e destacou a pertinência do tema escolhido: “um conceito central na economia” que, aplicado ao turismo, permite avaliar como a procura e a oferta reagem a factores como preços ou rendimentos.

Eduardo Jesus salientou três dimensões essenciais: a elasticidade do preço da procura, a do rendimento da procura e a da oferta. Recordou que, entre 2015 e 2024, o preço médio por quarto subiu 85% e as dormidas cresceram 67%, “o que prova que a procura acompanhou os aumentos de preços, sem sinais de retracção”.

Com base nestes indicadores, considerou que a Madeira mantém margem de progressão. “Se estivéssemos no limite da elasticidade, a subida de preços teria provocado quebras de dormidas. Mas não foi isso que aconteceu”, afirmou, acrescentando que a procura se mantém sólida devido à reputação consolidada do destino.

O secretário regional adiantou ainda que será definida, em 2026 e 2027, uma nova estratégia turística e revista a versão actual do Plano de Ordenamento do Turismo. Em paralelo, estão em curso medidas para desconcentrar fluxos em pontos de interesse mais pressionados e melhorar a gestão dos acessos, com recurso a tecnologia.

“Nem tudo está feito, nem tudo está bem”, reconheceu Eduardo Jesus, defendendo soluções de planeamento e inovação para garantir o futuro sustentável do turismo na Madeira.