“A melhor dieta é a mediterrânica”

O nutricionista Bruno Sousa apontou, hoje, que a população madeirense consome poucas leguminosas e frutas e alimenta-se com excesso de sal e de fritos. Estas são atitudes que não se revelam ‘amigas do coração’.

O evento ‘Cuidar do Coração é cuidar da Vida’, está a decorrer no espaço IDEIA da Assembleia Legislativa da Madeira. É uma iniciativa que se insere nas celebrações do Dia Mundial do Coração. A ‘conversa’ sobre o coração, denominada ‘Alimentação Amiga do Coração, está a ser moderadas pelo jornalista Élvio Passos, do DIÁRIO.

O director de serviço de Nutrição do SESARAM admitiu que, actualmente, somos ‘bombardeados’ com várias informações sobre o que devemos ou não consumir, sendo que as redes sociais, muitas vezes, contribuem para a desinformação sobre estas questões. “É necessário filtramos e não irmos atrás de informações que nos podem ser prejudiciais”, apontam.

Bruno Sousa assume que a dieta mediterrânica é a melhor dieta, que apresenta só vantagens, sendo algo que está associado às nossas culturas e tradições. As sopas tradicionais são importantes e estão a ser menos consumidas. O azeite apresenta-se como uma gordura boa e o clima potencia que a terra nos proporcione esses mesmos alimentos. Um exemplo é o óleo de côco, que tem uma quantidade elevada de gordura saturada, no entanto, tem sido ‘vendido’ como algo mais saudável, o que, na opinião do nutricionista, não corresponde à verdade.

O nutricionista aponta ainda que o pão caseiro, com farinha menos refinada, é também mais saudável, principalmente se substituirmos a manteiga por um fio de azeite.

As frutas, verduras, cereais, leguminosas, azeite e peixe são alimentos que o nosso país oferece e que nos dá a hipótese de levar a cabo a dieta mediterrânica. "O pão é óptimo, mas temos de fazer boas escolhas em relação ao pão", lembrou o nutricionista, que apelou ainda à redução do sal e à sua substituição por ervas aromáticas. Privilegiar as carnes brancas é igualmente uma prioridade.

A dieta mediterrânica prioriza uma alimentação simples e uma rotina, um hábito alimentar. "O madeirense está sempre em festa, mas não podemos estar todos os dias em festa. Temos de decidir quando é dia de festa, quando é dia especial, em que não se cumpre com a dieta", indica.

A comida deve ser distribuída ao longo do dia e de forma sazonal, isto é, evitar alimentos fora de época. Além disso, a ingestão deve ser adaptada ao exercício físico. "Uma alimentação saudável tem de ter sabor", aponta.

Bruno Sousa indica que a proteína deve ser consumida com moderação, principalmente por quem pratica exercício físico, sendo que nem sempre tal corresponde à necessidade. As vitaminas e nutrientes provenientes de frutas e legumes são importantes.

A dieta mediterrânica corresponde a alimentos minimamente processados, produzidos localmente, frescos, com receitas tradicionais.