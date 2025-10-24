Albuquerque elogia ligação à energia em terra do Lobo Marinho

Miguel Albuquerque destacou, à margem da visita ao navio Lobo Marinho, a importância do novo sistema de ligação à rede eléctrica do porto (On-Shore Power Supply, OPS):

"Estou a dar os parabéns à empresa detentora do Lobo Marinho, uma vez que este é o primeiro porto onde há uma substituição dos geradores, quando os navios estão parados, da carga dos geradores a fuelóleo para a carga no porto, quer aqui no Funchal, quer no Porto Santo. Isto significa que este investimento visa, por ano, poupar à Região os custos da poluição dos geradores a funcionar, que são cerca de 3.200 toneladas de dióxido de carbono atiradas para a atmosfera. Por outro lado, permite também um melhor aproveitamento dos magníficos serviços da nossa Empresa de Electricidade da Madeira."

O presidente do Governo Regional sublinhou ainda que o investimento foi realizado ao abrigo do programa Next Generation da União Europeia, dedicado à renovação e reconversão energética: "Isto vem fazer com que, quando o navio está parado, os geradores a fuelóleo deixem de funcionar para manter as funções feitas a bordo — a refrigeração, a electricidade — passando a ser substituídos por esta ligação a cabo. Há poupança para a empresa, porque o fornecimento de energia pela Empresa de Electricidade é mais barato do que o fuelóleo, e há grandes benefícios para a nossa comunidade, com menos um foco de poluição."