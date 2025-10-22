João Bosco elogia Hugo Marques e apela à esperança

Na sessão solene de instalação dos novos órgãos autárquicos de Machico, João Bosco, presidente cessante da Assembleia Municipal, dirigiu palavras de confiança e incentivo ao novo presidente da Câmara, Hugo Marques, eleito pelo Partido Socialista.

“O povo de Machico verá em si um mar de esperança”, afirmou João Bosco, apelando ao novo autarca para que “continue a ser o que é e ajude a levantar do chão quem precisa de ajuda”.

Num discurso marcado pela valorização da cidadania e do serviço público, o autarca recordou que as listas apresentadas às eleições de 12 de Outubro reuniram muitos cidadãos dispostos a trabalhar pelo bem comum, sublinhando que, mesmo os que não foram eleitos, constituem uma reserva de cidadania e de renovação que o concelho precisa a todo o tempo.

O autarca cessante agradeceu ainda “a presença de todos os convidados que vieram em tão bom número”, considerando este momento “um acto nobre, de compromisso e de esperança”.

João Bosco encerrou a sua intervenção com um apelo à união e à identidade do concelho, terminando com as palavras que marcaram a cerimónia: “Viva Machico!”