Albuquerque critica mudança da hora

Miguel Albuquerque reagiu à mudança para a hora de Inverno, que entra em vigor este fim-de-semana na Madeira: "Por mim, a hora devia ser igual em todo o lado. Isto é uma palhaçada. Devia ser igual em toda a Europa. Estava o assunto resolvido."

O presidente do Governo Regional criticou a alternância entre hora de Verão e hora de Inverno, considerando que esta prática causa incómodos à população, altera rotinas diárias e complica a organização de transportes, serviços e comércio.

Albuquerque acrescentou que uma hora única em toda a Europa facilitaria a coordenação entre países e eliminaria a desorganização que se repete anualmente com o adiantamento e atraso dos relógios.

Na Madeira, a mudança da hora ocorrerá às 2h de domingo, dia 26 de Outubro, quando os relógios serão atrasados 60 minutos, entrando em vigor a Hora Legal de Inverno, em linha com o último domingo do mês, tal como previsto pela legislação europeia.