Manuel Baeta despede-se com sentimento de dever cumprido

Na sessão solene de instalação dos novos órgãos autárquicos da Calheta, Manuel Baeta proferiu o seu último discurso enquanto presidente da Assembleia Municipal, encerrando assim um ciclo de mais de três décadas de dedicação à causa pública.

Com emoção visível, Baeta agradeceu a todos os que o acompanharam ao longo dos anos e manifestou o “sentimento de dever cumprido”, sublinhando que procurou sempre exercer o cargo “com responsabilidade, imparcialidade e respeito pelos princípios que sustentam a democracia local”.

Dirigindo-se aos novos eleitos, o autarca apelou à união e à cooperação institucional em prol do concelho. “Espero e desejo que todos, sem exceção, tenham o maior sucesso, contribuindo para o engrandecimento e desenvolvimento deste município que todos nós amamos”, afirmou, destacando o papel da Assembleia Municipal como “casa da pluralidade e do respeito mútuo”.

Manuel Baeta deixou ainda palavras de apreço à presidente reeleita da Câmara Municipal, Doroteia Leça, reconhecendo o mérito político da vitória alcançada nas urnas. “Acreditamos e confiamos em vossa excelência para dirigir com sabedoria o nosso concelho. O resultado eleitoral reflecte bem o reconhecimento do trabalho realizado e a confiança da população”, frisou.

Antes de se despedir, o antigo presidente evocou os 32 anos de convivência e colaboração política que marcaram o seu percurso, agradecendo “o companheirismo, a amizade e a confiança” de todos os que partilharam consigo o serviço ao município, destacando este longo ciclo o nome de Carlos Teles. “Tudo quanto fiz teve sempre um propósito: servir o interesse coletivo e dignificar a nossa terra”, concluiu.