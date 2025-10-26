Timor-Leste torna-se o 11.º membro da Associação das Nações do Sudeste Asiático

Timor-Leste concluiu hoje a adesão à Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), depois de mais de uma década de preparação, iniciada em 2011 com a entrega do pedido de admissão.

A entrada como membro pleno na ASEAN aconteceu em Kuala Lumpur, durante a 47.ª cimeira de chefes de Estado e de Governo, que vai decorrer até terça-feira.

A ASEAN foi criada em 1967 pela Indonésia, Singapura, Tailândia, Malásia e Filipinas, e integrada mais tarde pelo Brunei Darussalam, o Camboja, o Laos, Myanmar e o Vietname. Com 676,6 milhões de habitantes, a ASEAN é a terceira região mais populosa do mundo, a seguir à Índia e à China.

A declaração sobre a admissão de Timor-Leste na ASEAN foi assinada pelo primeiro-ministro timorense, Xanana Gusmão, e pelos representantes dos outros estados-membros, e depois foi entregue ao secretário-geral da ASEAN, Kao Kim Hourn, acompanhado de Xanana Gusmão e do chefe de Estado timorense, José Ramos-Horta.

A seguir foi içada a bandeira de Timor-Leste no palco da cerimónia.

Na cimeira, dedicada ao tema "Inclusão e Sustentabilidade", vão ser abordados temas como paz regional, resiliência económica e crescimento inclusivo, e haverá reuniões bilaterais com os Estados Unidos, China, Japão, Índia, Coreia do Sul, Austrália e União Europeia.