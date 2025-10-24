Candidato presidencial António José Seguro faz visita de dois dias à Madeira

O candidato à Presidência da República António José Seguro realiza na próxima semana uma visita de dois dias à Madeira.

O antigo líder nacional do PS tem chegada prevista ao início da tarde de terça-feira e nesse mesmo dia, pelas 18h00, participa no lançamento do livro "António José Seguro, um de nós", que reúne testemunhos sobre as várias fases da vida do candidato presidencial e declarações do próprio, da autoria do jornalista Rui Gomes, que foi adjunto de Jorge Coelho no Governo e vogal no Conselho Regulador da ERC.

O programa da visita está ainda a ser ultimado, mas deverá incluir várias acções ao longo de todo o dia de quarta-feira, com abordagem de questões na área social, económica (agricultura e pescas) e saúde.