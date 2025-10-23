O processo ‘Ab initio’, sobre a investigação ao financiamento indevido do PSD-Madeira, terá conhecido novos desenvolvimentos, de acordo com uma notícia avançada, no início desta noite, pelo Canal NOW.

Com referência a um acórdão de 24 de Setembro, na notícia é dito que houve uma recusa do agravamento das medidas de coação a alguns dos arguidos do processo, ao contrário do que terá sido pedido pelo Ministério Público.

“Como relator do documento, o juiz Carlos Alexandre admitiu que há ainda intervenientes no processo, com responsabilidade e grau de participação, que estão a ser alvo de investigação”, referindo estarem em causa “todos os participantes nas indiciadas reuniões na Quinta da Vigia, ou seja, na residência oficial de Albuquerque”, sem, contudo, indicar nomes.

Na mesma notícia é referido que “de acordo com as suspeitas do MP, descritas no acórdão, um dos suspeitos é, precisamente, Miguel Albuquerque, que foi apontado por ter participado em pelo menos uma das reuniões em que terá sido abordado o financiamento do partido, tendo em vista a campanha eleitoral do PSD”.

Conforme refere o NOW, para que Miguel Albuquerque possa ser ouvido no âmbito deste processo, quer como testemunha, quer como arguido, “o MP terá que pedir o levantamento de duas imunidades, uma como Presidente do Governo Regional, outra como conselheiro de Estado”, sem, contudo, ser apontado se tais procedimentos já terão sido ou não desencadeados.