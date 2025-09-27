Helicóptero resgata mulher que caiu em levada na Camacha

A madeirense de 33 anos que caiu esta manhã na Levada dos Caniceiros, na Camacha, está a ser resgatada pelo helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil.

Foto Adelina Teixeira

A equipa de resgate em montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses conseguiu retirá-la do silvado e imobilizá-la, mas dada a distância a que se encontra da estrada principal será recuperada pelos recuperadores-salvadores do helicóptero.

Foto Adelina Teixeira

Tal como o DIÁRIO noticiou a mulher caiu de uma altura aproximada a cinco metros, para uma zona de silvado.

Queixa-se de dores na zona da bacia.

A Cruz Vermelha Portuguesa já aguarda a sua chegada no Serviço Regional de Portecção Civil para transportá-la para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.