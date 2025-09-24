Caniçal concentra quase metade dos resgates Estado do trilho da Ponta de São Lourenço e desrespeito pela sinalização estão entre as causas apontadas para o aumento do número de salvamentos pelo SANAS. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 25 de Setembro.

O destaque fotográfico diz respeito a Entre promessas não cumpridas e desafios por resolver Compromissos por concretizar alimentam frustração em Santa Cruz a pouco mais de duas semanas das Autárquicas.

Outros destaques:

"O turismo está para ficar" Em entrevista ao DIÁRIO, Miguel Rodrigues, da FLH - Feels Like Home, um dos oradores da Conferência Anual de Turismo que decorre hoje, deixa um alerta: "Não faz sentido, porta sim, porta não, haver um hotel ou alojamento local".

13 distinções na Gala dos 79 anos do Conservatório Evento realiza-se a 25 de Outubro, no Centro de Congressos. DIÁRIO é um dos premiados na categoria 'Parceiros'.

Prisão preventiva para suspeitos de sequestro e agressão Também o alegado violador do caso do Caniçal foi encaminhado para a cadeia

Tudo isto e muito mais poderá ler no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper.

Poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da aplicação de telemóvel introduzindo no motor de busca 'dnoticias.pt'.

Visite o nosso ‘site’ e fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do 'lifestyle' está em d7.dnoticias.pt.

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.

Boas leituras com o seu DIÁRIO.