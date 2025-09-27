Vídeo ilustra resgate de mulher na Camacha

Tal como o DIÁRIO noticiou, a mulher que caiu cinco metros na Levada dos Caniceiros, na Camacha, e que ficou presa no silvado, já foi resgatada.

Veja o vídeo deste resgate que contou com o empenho da Equipa de Resgate em Montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e do helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil.

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz também estiveram no local.