Marinha israelita ordenou mudança de rumo a barcos da flotilha

A Marinha israelita ordenou hoje aos barcos da flotilha humanitária com destino a Gaza que mudassem de rumo, informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita, enquanto as embarcações navegavam ao largo do Egito e se aproximavam da costa.

"A Marinha israelita entrou em contacto com a flotilha Hamas-Sumud e pediu-lhes que mudassem de rumo", escreveram as autoridades israelitas que acusam a Flotilha Global Sumud de ser financiada pelo grupo islamita palestiniano Hamas.

"Israel informou a frota que se aproximava de uma zona de combate ativa e que estava a violar um bloqueio naval legal. Israel reiterou a oferta de transferir toda a ajuda de forma pacífica por canais seguros para Gaza", acrescentou a mensagem divulgada pela diplomacia israelita.

"O único objetivo é a provocação", acrescentou.

A mensagem é acompanhada por um vídeo que mostra um elemento da Marinha israelita a bordo de um navio a falar ao telefone.

"Aqui é a Marinha israelita, vocês estão a aproximar-se de uma zona sob bloqueio. Se desejam entregar ajuda a Gaza, podem fazê-lo pelos canais estabelecidos. Por favor, mudem de rumo para o porto de Ashdod [no sul de Israel], onde a ajuda será submetida a uma inspeção de segurança e, em seguida, transferida para a Faixa de Gaza", pode ouvir-se no vídeo, citado pela agência noticiosa France-Presse (AFP).

Lançada a partir de Espanha no início de setembro, a Flotilha Global Sumud, que se apresenta como uma "missão pacífica e não violenta de ajuda humanitária", conta com cerca de 50 barcos, incluindo um com bandeira portuguesa, com centenas de ativistas pró-palestinianos provenientes de mais de 40 países.

Três portugueses -- a líder bloquista, Mariana Mortágua, o ativista Miguel Duarte e a atriz Sofia Aparício -- integram a flotilha humanitária.

A Global Sumud é considerada a maior flotilha humanitária organizada até ao momento.

A guerra em curso em Gaza foi desencadeada pelos ataques liderados pelo grupo islamita palestiniano Hamas em 07 de outubro de 2023 no sul de Israel, onde fizeram cerca de 1.200 mortos e 251 reféns.

Em retaliação, Israel lançou uma operação militar em grande escala na Faixa de Gaza, que já provocou mais de 66 mil mortos, segundo as autoridades locais controladas pelo Hamas, a destruição de quase todas as infraestruturas do território e a deslocação forçada de centenas de milhares de pessoas.

Israel também impôs um bloqueio à entrega de ajuda humanitária no enclave, onde foram registadas cerca de 400 mortes por desnutrição e fome, na maioria crianças.