Conheça o 'onze' do Nacional na visita a Braga
Já é conhecido o 'onze' do Nacional para a visita ao reduto do Braga, em jogo da 7.ª jornada da I Liga, que tem início às 18 horas (SportTV1).
O treinador Tiago Margarido aposta na seguinte equipa: Kaique, João Aurélio, Léo Santos, Zé Vítor, José Gomes, Liziero, Ulisses Rocha, Laabidi, Paulinho, Jesús Ramírez e Pablo.
No banco alvinegro estão Kevyn Vinícius, Alan Nuñez, Chico Gonçalves, Martim Watts, André Sousa, Joel Silva, Filipe Soares, Lucas João e Witi.
Do lado do Braga, o espanhol Carlos Vicens aposta na seguinte formação: Lucas Hornicek, Gustaf Lagerbielke, Bright, Niakaté, Rodrigo Zalazar, Gabriel Moscardo, João Moutinho, Leonardo Leo, Ricardo Horta e Fran Navarro.