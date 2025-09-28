Arraial académico 'Sem Drogas' na Universidade da Madeira

O projecto de prevenção do consumo de substâncias psicoativas em contextos recreativos noturnos #Vibes4U NoDrugs esteve, ontem, na Universidade da Madeira, no arraial organizado pela Associação Académica, para sensibilizar os jovens estudantes para os riscos associados ao consumo excessivo de álcool e outras substâncias.

Esta inciativa - promovida pela Direcção Regional da Saúde, através da Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências (UCAD) - foi levada a cabo no 'terreno' por jovens voluntários universitários, que assumiram a tarefa disseminar mensagens preventivas juntos dos seus pares.

A concretização deste projecto resulta de colaborações estreitas com instituições como a Escola Superior de Enfermagem São José Cluny, a Universidade da Madeira e a Polícia de Segurança Pública (PSP).

Esta acção está inserida na Campanha '+ Verão ... Sem Drogas', promovida pela Secretaria Regional da Saúde e Protevção Civil, através da Direcção Regional da Saúde (DRS).