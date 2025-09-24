Capitães do Marítimo visitaram jovem Diamantino

O Diamantino é um jovem que se tornou fonte de inspiração após perder as duas pernas num acidente de mota, mostrando força e resiliência ao lançar uma campanha de angariação de fundos para próteses e ao partilhar a sua história para motivar outras pessoas em situações semelhantes. A sua atitude positiva perante a adversidade, o desejo de recuperar a autonomia e a capacidade de valorizar a vida são os elementos centrais da sua inspiração.

Ontem os três capitães do Marítimo - Romain Correia, Samu e Alexandre Guedes - quiseram juntar-se à onda de apoio que tem surgido em torno do jovem Diamantino e deslocaram-se à sua residência, onde já se encontra após a alta hospitalar, num encontro que tornou emotivo e motivador. Uma camisola do Marítimo com o seu nome estampado ficou com o Diamantino levada pelos jogadores verde-rubros.