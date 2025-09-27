Guarda-redes do Marítimo dedica prémio 'Homem do Jogo' a Diamantino, jovem que perdeu as duas pernas

O guarda-redes do Marítimo, Samu, foi eleito o 'Homem do Jogo' na partida deste sábado frente ao Sporting B, que terminou com a vitória dos verde-rubros por uma bola a zero.

Queria dedicar este prémio a um rapaz que infelizmente teve um acidente, o Diamantino. Nós tivemos a oportunidade de o visitar esta semana e o festejo é para ele. E queria que ele continuasse a luta dele, como tem feito, com grande vontade de vencer. Samu

Refira-se que na passada quarta-feira, dia 24, os três capitães do Marítimo - Romain Correia, Samu e Alexandre Guedes - quiseram juntar-se à onda de apoio que tem surgido em torno do jovem Diamantino e deslocaram-se à sua residência, onde já se encontra após a alta hospitalar, num encontro que tornou emotivo e motivador. Uma camisola do Marítimo com o seu nome estampado ficou com o Diamantino levada pelos jogadores verde-rubros.

Capitães do Marítimo visitaram jovem Diamantino O Diamantino é um jovem que se tornou fonte de inspiração após perder as duas pernas num acidente de mota, mostrando força e resiliência ao lançar uma campanha de angariação de fundos para próteses e ao partilhar a sua história para motivar outras pessoas em situações semelhantes. A sua atitude positiva perante a adversidade, o desejo de recuperar a autonomia e a capacidade de valorizar a vida são os elementos centrais da sua inspiração.

Sobre o jogo, em que Samu foi decisivo com várias defesas importantes, o guarda-redes elogiou o espírito de equipa do Marítimo:

Eu quero elogiar o espírito que tivemos. É incrível. Não é fácil. Muitas vezes, com a qualidade da outra equipa, é isto. Está a olhos vistos que eles têm muita qualidade. Às vezes saber sofrer, às vezes saber estar sem bola e nós conseguimos também, com humildade, porque na II Liga, é preciso ter muita humildade, acho que conseguimos respeitar o adversário e disputar bem este jogo. Samu