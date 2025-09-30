Real, Inter e Bayern já com duas vitórias na 'Champions'
Real Madrid, Inter Milão e Bayern Munique estão bem encaminhados na fase de liga da Liga dos campeões, somando hoje a segunda vitória em duas jornadas da competição, em que o Benfica somou novo desaire.
Os 'encarnados' continuam sem pontos nesta edição 2025/26 da 'Champions', depois do insucesso na visita aos ingleses do Chelsea, no regresso do técnico José Mourinho à prova e a Stamford Bridge.
A goleada no fim de semana no dérbi de Madrid, com 5-2 ante o Atlético, parece estar totalmente superada pelo Real, que foi golear por 5-0 o Kairat Almaty, no Azerbaijão, com Kylian Mbappé em grande nível, a fazer 'hat-trick'.
O francês marcou aos 25 (grande penalidade), 52 e 73 minutos, para se tornar o sexto melhor marcador de sempre na competição. Os outros golos 'merengues' foram de Eduardo Camavinga (83) e Brahim Díaz (90+3).
A equipa azeri, com os portugueses Jorginho e Luís Mata, sempre esteve longe de conseguir incomodar o gigante de Madrid.
O Bayern, outro antigo campeão europeu, resolveu depressa o jogo em Chipre, com o Pafos, chegando ao 4-0 em 34 minutos, para terminar com 5-1.
Raphaël Guerreiro foi titular pelos bávaros e marcou, aos 20 minutos, ccom um remate de pé esquerdo do meio da área de penalidade. Os outros golos visitantes foram anotados por Harry Kane, aos 15 e 34, Nicolas Jackson, aos 31, e Michael Olise, aos 68.
Pelo Pafos, que teve a titular o português Pepê Rodrigues, marcou Mislav Orsic, aos 45 minutos.
O outro 'grande' do futebol europeu totalmente vitorioso é o Inter Milão, que dominou em casa, por 3-0, o Slavia de Praga, com Lautaro Martínez, aos 30 e 64, e Denzel Dumfries, aos 34, a fazerem os golos no Giuseppe Meazza.
No plano oposto, ainda sem pontos, está o Benfica, 'perdido' provisoriamente no 30.º lugar da fase de grupos e com um calendário extremamente difícil.
No regresso de José Mourinho a Stamford Bridge, o Benfica, que se tinha estreado com um desaire em casa, diante do Qarabag, não foi feliz e viu os 'blues' marcarem aos 18 minutos, com o autogolo de Richard Ríos - num corte infeliz, a tentar afastar um centro de Garnacho, que recebera a bola do internacional luso Pedro Neto.
Outra equipa totalmente perdida na competição, neste arranque da 'Champions', é o Ajax, goleado em Marselha por 4-0. Marcaram para o vicecampeão francês Igor Paixão (06 e 12), Mason Greenwood (26) e Pierre Emerick-Aubameyang (54).
Também hoje, o Atlético de Madrid bateu por 5-1 o Eintracht de Frankfurt e a Atalanta derrotou o Club Brugge, por 2-1, no que foram os seus primeiros sucessos desta época.
Em nova grande noite no Metropolitano, marcaram para os 'colchoneros' Raspadori (04), Le Normand (33), Griezmann (45+1), Simeone (70) e Julian Álvarez (82, de grande penalidade), enquanto o 'golo de honra' dos germânicos foi de Burkardt, aos 57.
A Atalanta, a jogar em casa, teve em Lazar Samardzic, aos 74 minutos, de grande penalidade, e Mario Pasalic, aos 87, os autores dos golos da reviravolta, que anularam o tento de Christos Tzolis, aos 38.
O bom resultado do Chelsea contrasta com as noites menos conseguidas dos compatriotas Liverpool e Totenham.
Em Istambul, uma grande penalidade concretizada por Victor Osimhen, aos 16 minutos, deu a vitória aos turcos sobre o campeão inglês, por 1-0.
Já o Tottenham resgatou um empate 2-2 em casa do Bodo/Glimt, com golos de Van de Ven, aos 68 minutos, e um autogolo de Gundersen em cima do final, aos 89 minutos, impedindo que o 'bis' de Hauge, aos 53 e 66, consumasse a vitória dos noruegueses.
O médio português João Palhinha começou a partida no banco de suplentes dos londrinos, mas foi lançado para os últimos 20 minutos.