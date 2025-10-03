Imperador que viveu no Monte foi beatificado há 21 anos

O imperador Carlos da Áustria, que viveu os últimos dias da sua vida na freguesia do Monte, no Funchal, foi beatificado há exactamente 21 anos pelo Papa João Paulo II. Duas madeirenses foram escutadas no processo de beatificação: Maria Freitas e Fernanda.

Há 21 anos, a 10 de Outubro de 2004, dia da sua beatificação, o DIÁRIO publicou uma reportagem feita no Monte, em que dava conta de algum sentimento de descrença, por parte da população, em relação à santidade do Imperador. A devoção católica não era colocada em causa, mas a população questionava o facto de ter muitos filhos e não tinham conhecimento de milagres que pudessem ter sido realizado ‘à sua conta’.

No entanto, admitiam que o facto de estar sepultado na Igreja do Monte estava a atrair muitos turistas austríacos.

À cerimónia, no Vaticano, assistiram cerca de cem madeirenses, nos quais se incluía Alberto João Jardim. Aliás, o presidente do Governo Regional garantia, nesse dia, que o túmulo de Carlos da Áustria só saíra da Região se os madeirenses quisessem, pelo que travaria as intenções da sua transladação.