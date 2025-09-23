Presidente da Assembleia da República na Madeira a 20 e 21 de Outubro

O presidente a Assembleia da República vai visitar a Madeira nos dias 20 e 21 de Outubro, confirmando uma informação que a presidente da Assembleia Legislativa, Rubina Leal, já tinha avançado em entrevista ao DIÁRIO.

José Pedro Aguiar Branco vai realizar uma visita de dois dias à Região e deverá estar no parlamento madeirense.

Decorreu esta manhã a conferência de representantes dos partidos que decidiu realizar, hoje, as votações semanais, uma vez que amanhã não haverá plenário.

Nesta reunião também foi anunciada a realização das Jornadas Parlamentares Atlânticas, entre 5 e 7 de Fevereiro do próximo ano, em Cabo Verde. Estas jornadas já nãos e realizam desde 2018.

Foi prestada informação sobre a reunião do grupo de ligação das X Jornadas Parlamentares Atlânticas, que decorreu no passado dia 19 de setembro, na Assembleia da República. A Assembleia Legislativa da Madeira esteve representada pelos deputados Jaime Filipe Ramos e Mariusky Spínola, membros efectivos do grupo de ligação.

As jornadas terão como tema “Uma Agenda Atlântica além da fronteira – Por uma Macaronésia competitiva e resiliente” e manterá a sua organização em quatro grupos de trabalho, dedicados a diferentes áreas temáticas:

Grupo I – Questões políticas

Presidência: Canárias | Relator: Açores

Tema: Modelo de cooperação para o desenvolvimento e os novos desafios.

Grupo II – Questões económicas

Presidência: Madeira | Relator: Cabo Verde

Tema: Sustentabilidade económica e conetividade.

Grupo III – Questões ambientais

Presidência: Cabo Verde | Relator: Canárias

Tema: Energia, clima e resiliência do território.

Grupo IV – Questões sociais

Presidência: Açores | Relator: Madeira

Tema: Educação, cultura e bem-estar social.