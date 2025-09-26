Carreiros do Monte distinguidos com Medalha de Mérito Turístico há 19 anos

Os Carreiros do Monte foram reconhecidos, pela Secretaria de Estado do Turismo, com a medalha de Mérito Turístico, há 19 anos. Esta distinção aconteceu no âmbito do Dia Mundial do Turismo.

O gabinete de Bernardo Trindade afirmou que a distinção tinha por base o facto de os turistas “considerarem-no uma experiência e um divertimento inesquecíveis. “As medalhas de mérito turístico destinam- se a premiar pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, que se tenham distinguido por serviços extraordinários ou de invulgar relevo para o turismo nacional”, explicava o DIÁRIO.

Em 2004, 11 pessoas e entidades foram homenageadas