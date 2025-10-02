Praga de fungos ameaçava chegar à Floresta Laurissilva há 21 anos

O til estava ameaçado, há 21 anos, devido a um fungo. Além disso, dois dos ciprestes do átrio da Câmara do Funchal é que foram atingidos e havia suspeitas de que duas pinheiras do Jardim Municipal tivessem também sido atacadas pelo mesmo agente.

O objectivo era fazer com que o fungo não afectasse a Floresta Laurissilva, até porque as análises realizadas mostravam tratar-se do ‘armillaria mellea’, para o qual não existia cura.

Os anos de muito calor, humidade e pouca chuva estavam a potenciar o aparecimento desse mesmo fungo. “Na Câmara, já se está a tentar controlar a doença. Os canteiros foram cavados e as raízes doentes retiradas e queimadas”, dava conta o DIÁRIO em 2004.

Na Rua do Til, um dos mais antigos tis da Madeira estava 70% morto, o que pendia então a decisão de o abater.