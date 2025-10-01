Élia Ribeiro assinala 21.º aniversário do Campo de Golfe do Porto Santo

A presidente do Conselho de Administração da Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, Élia Ribeiro, marcou presença nas comemorações do 21.º aniversário do Campo de Golfe do Porto Santo, destacando a importância desta data para a história e para o futuro da infraestrutura.

Na ocasião, agradeceu publicamente o empenho e dedicação de todos os trabalhadores e dirigentes, sublinhando que o sucesso alcançado ao longo destes anos é resultado do profissionalismo e do esforço colectivo.

O momento serviu também para redefinir a estratégia para os próximos anos, com especial enfoque no biénio 2026/2027. Élia Ribeiro transmitiu à equipa local que o grande objectivo passa por reforçar o prestígio do Porto Santo Golfe, consolidando o mercado nacional, atualmente em crescimento, e apostando na captação de novos mercados internacionais.

Segundo a presidente, este caminho será "fundamental para afirmar ainda mais o Campo de Golfe como uma referência desportiva e turística, elevando o nome do Porto Santo a nível nacional e internacional", refere uma nota enviada.

O campo de Golfe do Porto Santo distingue-se pela sua localização privilegiada, entre o azul do Atlântico e a beleza natural da ilha, proporcionando uma experiência verdadeiramente inesquecível.

Desenhado pelo lendário jogador Severiano Ballesteros, este campo alia um traçado técnico e desafiante a uma integração harmoniosa com a paisagem envolvente. Com 18 buracos, oferece vistas deslumbrantes sobre o mar e sobre as falésias da costa, criando um ambiente de jogo único e relaxante.

Para além das suas características técnicas e estéticas, o campo é também reconhecido pela sua manutenção de excelência e pelo compromisso com a sustentabilidade ambiental, tendo em vista a reutilização da água da ETAR para a rega do campo, reduzindo desta forma a dependência de fontes de água potável, o programa de educação ambiental e de envolvimento com a comunidade envolvente, que inclui o protocolo de cooperação com a escola local do Porto Santo e a aquisição de buggies e trolleys elétricos com grandes benefícios tanto para os utilizadores do campo como para o meio ambiente. O que o torna este campo num verdadeiro cartão de visita do Porto Santo.

Em 2024, o Porto Santo Golfe, registou 38.156 voltas, prevendo em 2025 ultrapassar as 40.000.