RIR denuncia acumulação de lixo no Monte e propõe medidas para melhorar limpeza urbana

A candidatura do partido Reagir Incluir Reciclar (RIR) à Câmara Municipal do Funchal identificou esta terça-feira, 30 de Setembro, no arranque oficial da campanha eleitoral, a acumulação de lixo em vários pontos da freguesia do Monte como uma das principais preocupações da população local.

Em nota emitida, o partido expõe que os contentores de resíduos estão frequentemente sobrelotados, com lixo espalhado pelo chão, incluindo colchões, móveis abandonados e odores desagradáveis, numa situação que "compromete a qualidade de vida da população e mancha a imagem da freguesia" e reflecte "uma má gestão ambiental, que coloca em risco a saúde pública e transmite uma imagem de abandono da freguesia".

Em resposta, o RIR propõe um conjunto de medidas para reforçar a limpeza urbana, nomeadamente aumentar a frequência da recolha do lixo; reforçar as equipas de limpeza e recolha de resíduos; implementar a lavagem periódica dos contentores; criar pontos próprios para deposição de objectos de grande porte, como colchões e móveis; e reforçar a fiscalização contra o despejo ilegal de resíduos.

A coordenadora regional do RIR, Liana Reis, sublinha que “o Monte merece respeito, limpeza e dignidade”, assumindo o compromisso de lutar por “soluções reais e eficazes” para os problemas ambientais da freguesia.