Presidente do parlamento manifesta pesar pelo falecimento do ex-deputado José Manuel Coelho

A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, manifestou esta noite, através de nota de imprensa, o seu pesar pelo falecimento de José Manuel Coelho, antigo deputado do Partido Socialista.

“Oriundo da Ponta do Sol, José Manuel Coelho era conhecido pela sua forma activa e recta de fazer política, defendendo os valores em que acreditava”, descreve a referida nota.

À família enlutada, aos seus amigos, Rubina Leal endereça condolências neste momento de dor.