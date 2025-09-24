Casa São José cria 120 novas vagas

Na tarde desta quarta-feira, 24 de Setembro, a secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, na abertura do IV Congresso Mais Social, recordou que o projecto da Casa São José, através do Plano de Recuperação e Resiliência, permitirá criar 120 novas vagas em Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, num investimento superior a 16,6 milhões de euros.

Acrescentou que a "consolidação de respostas para pessoas em situação de fragilidade, no valor de 1,3 milhões de euros”, contempla cinco unidades residenciais de autonomização para apoiar a transição para a vida comunitária.

“Quero sublinhar uma nota que distingue a Casa São José: a coragem de inovar. A direcção tem pensado fora da caixa, testando novos modelos, combinando sustentabilidade financeira com missão social e apostando nas tecnologias como aceleradoras de inclusão e autonomia”, afirmou Paula Margarido.

Para a governante, é precisamente “esta inquietação criativa que mantém a Casa São José como referência e inspiração para toda a rede de IPSS da Madeira”.

Em representação do presidente do Governo Regional, Paula Margarido presidiu à sessão de abertura dos trabalhos do congresso, que decorre até amanhã no Museu da Imprensa, em Câmara de Lobos.

Durante a cerimónia, enalteceu “a liderança e a capacidade empreendedora” da direção da instituição, “cujas iniciativas se multiplicam e fazem a diferença na vida real”. Como exemplos, destacou o Centro de Dia, o Centro Comunitário, o projeto “+ Solidário” e o serviço de catering, que gera receitas próprias para reforçar a missão da Casa São José.

“Estes exemplos dizem-nos algo essencial: a Casa São José não assiste apenas, transforma, cria e devolve dignidade”, reforçou a secretária regional.