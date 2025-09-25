Suspeita de incêndio nos Canhas foi falso alarme

Uma suspeita de incêndio na freguesia dos Canhas, na Ponta do Sol, mobilizou esta manhã vários meios de três corporações de bombeiros para o local.

Os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram mobilizados para o terreno, mas não detectaram qualquer foco de incêndio.