José de Sousa conclui formação de Suporte Básico de Vida aos 96 anos

O Serviço Regional de Protecção Civil deu conta de que, José dos Milagres de Sousa, de 96 anos, concluiu o Curso de Suporte Básico de Vida (SBV), com sucesso, "revelando-se um exemplo para a comunidade que queremos cada vez mais resiliente e preparada para intervir em emergências. Este serviço pretende formar 1.700 “cidadãos socorristas” até final do ano.

José dos Milagres de Sousa deixou o seu testemunho sobre a experiência e as mais-valias da sua participação numa formação que demonstrou estar ao alcance de todos, basta querer.

Para além do conhecimento adquirido, destacou o relacionamento e interacção com os colegas e formadores, referindo que acabam todos “por ser uma família com o mesmo objectivo”, e que pode fazer a diferença na vida de alguém que precise de ajuda, na rua, no trabalho ou em casa.

A estratégia 'Todos sabem reanimar' parte do Serviço Regional de Proteção Civil e do SESARAM, "que assinaram no passado mês de Agosto um protocolo que visa disponibilizar à comunidade uma oportunidade de adquirir a habilidade de lidar correctamente com uma situação crítica de emergência médica, ou seja, cidadãos capazes de, nos primeiros minutos, desenvolver manobras de reanimação através de gestos simples e eficazes".