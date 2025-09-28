Domingo com previsão de chuva

A previsão do IPMA para este domingo, 28 de Setembro de 2025, os madeirenses podem contar com períodos de céu muito nublado e "períodos de chuva ou aguaceiros, em especial até final da manhã" e "mais frequentes na vertente norte da ilha da Madeira e nas terras altas".

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o vento soprará fraco a moderado (até 30 km/h) de norte/nordeste, registando-se uma "pequena descida da temperatura máxima".

No Funchal em particular, também se apresenta neste dia com períodos de céu muito nublado, com possibilidade de ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros fracos até final da manhã, algo que deverá acontecer um pouco por toda a ilha, só que na capital o vento soprará fraco (inferior a 15 km/h), ainda que com pequena descida da temperatura máxima.



O mar não estará muito convidativo, mas só vendo. Na Costa Norte, diz o IPMA, as ondas serão de noroeste com 2 a 3 metros, passando gradualmente a ondas de norte, enquanto na costa Sul as ondas vão ser de oeste/sudoeste com 1 metro, sendo 1,5 a 2 metros na parte oeste da ilha da Madeira até ao meio da tarde".

A temperatura da água continua bastante alta, oscilando entre os 23 e os 24º Celsius.

Apesar da previsão de chuva, refira-se que os raios ultravioleta deverão estar no nível elevado (7 para a Madeira e 6 para o Porto Santo), aconselhando o IPMA a utilizar óculos de Sol com filtro UV, chapéu, t-shirt e, ainda, protector solar.

Contudo, enquanto no Porto Santo o IPMA diz que há 0% de probabilidade de chover, na Madeira a probabilidade varia entre os 0% na Ponta do Pargo e 6% em Machico e Santa Cruz, nas duas extremidades e costa sul da ilha, e 71% em São Vicente, 88% no Lugar de Baixo e 100% na Bica da Cana, sendo de realçar que estas localizações são onde estão as estações meteorológicas do IPMA.