Previsão de chuva e pequena subida da temperatura

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para este sábado, 27 de Setembro, uma pequena da subida da temperatura, céu com períodos de muita nebulosidade, principalmente a partir da tarde, e períodos de chuva, em geral fraca, a partir do meio da tarde.

O vento deverá soprar fraco (inferior a 15 km/h), tornando-se fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante oeste a partir da tarde.

As temperaturas vão variar entre os 21 e os 28 ºC no Funchal e os 20 e 26 ºC no Porto Santo. O arquipélago da Madeira volta a apresentar hoje risco de exposição à radiação ultravioleta (UV), como tal, o serviço nacional meteorológico recomenda a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, camisola, protector solar e evitar a exposição das crianças ao Sol.

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas de noroeste com 1 a 1,5 metros, aumentando gradualmente para 1,5 a 2,5 metros na costa norte. Já para a costa sul, ondas de sudoeste com 1 metro.

A temperatura da água do mar deverá manter-se nos 23 ºC.