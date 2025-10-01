Martinez convoca selecção de Portugal na sexta-feira

O selecionador Roberto Martínez divulga na sexta-feira os convocados de Portugal para as receções a Irlanda e Hungria, com João Cancelo como ausência certa para os duelos que podem valer já um lugar no Mundial2026 de futebol.

Determinante nos triunfos lusos nas primeiras duas jornadas do Grupo F, na Arménia (5-0) e na Hungria (3-2), Cancelo voltou a lesionar-se ao serviço do Al Hilal e, além de falhar os dois jogos de outubro, também está em dúvida para os compromissos de novembro, mês em que termina a fase de qualificação para o próximo Campeonato do Mundo.

Em Erevan (5-0), o lateral assinou um golo e uma assistência e, dias depois, em Budapeste, marcou o golo da vitória de Portugal (3-2) já bem perto do fim da partida.

Em sentido inverso, no setor defensivo, Nélson Semedo deverá regressar às escolhas nacionais após ter falhado a chamada de setembro.

Os eleitos de Roberto Martínez serão anunciados às 12:30, na Cidade de Futebol, em Oeiras, numa lista em que deverá sublinhar-se o regresso de Rafael Leão à seleção nacional.

O extremo do AC Milan esteve ausente em outubro por causa de uma lesão, mas já regressou aos relvados no emblema italiano e deverá entrar no lote dos escolhidos do treinador espanhol.

Numa convocatória que será mais uma vez encabeçada pelo capitão Cristiano Ronaldo, a inclusão de Francisco Conceição permanece em dúvida, já que tem tido um arranque de temporada na Juventus marcado por problemas físicos.

O extremo fez parte dos eleitos na última chamada de Martínez, mas não somou qualquer minuto perante a Arménia e acabou dispensado horas antes do embate com a Hungria.

Os médio João Neves, no Paris Saint-Germain, e o guarda-redes Rui Silva, no Sporting, tiveram que parar durante as últimas semanas, por problemas físicos, mas, entrentanto, já regressaram à competição nos respetivos clubes e têm lugar quase reservado na escolhas de Martínez.

Portugal recebe a Irlanda na terceira jornada do Grupo F, em 11 de outubro, e a Hungria, na quarta ronda, no dia 14, em dois encontros marcados para o Estádio José Alvalade, em Lisboa.

A seleção nacional lidera o agrupamento com seis pontos, mais três do que a Arménia, enquanto húngaros e irlandeses somam apenas um, resultante do empate entre ambos.

Portugal pode garantir já o apuramento para o Mundial2026, caso vença os dois encontros, dependendo depois dos restantes resultados do Grupo F.

O vencedor do grupo assegura automaticamente um lugar no torneio que se vai disputar no próximo ano nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e que pela primeira vez vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs de apuramento.