Nestas férias… vá mais longe

Há viagens que nos mudam, que nos fazem ver o mundo de outro ângulo, sentir culturas que nunca imaginámos e regressar a casa com histórias que ficam para a vida.

Este ano, não se contente com menos: a Intertours sugere-lhe 5 grandes viagens para vives experiências verdadeiramente inesquecíveis.

Cinco destinos. Cinco razões para não adiar a viagem dos seus sonhos.

Consulte a Intertours e reserve já. O mundo não espera… e nem deve você.

EUA | Havai – Honolulu

Preço por pessoa em quarto duplo: desde 1 558€

Partidas: Lisboa e Porto

Datas: até Outubro – 6 dias

Chile | Circuito Contrastes do Chile

Preço por pessoa em quarto duplo: desde 3 695€

Partidas: Lisboa e Porto

Datas: até Março de 2027 – 12 dias

Itinerário: Santiago Do Chile, Calama, San Pedro De Atacama (Vale Da Lua, Salar De Atacama, Lagoas Altiplânicas, Geiser Tatio E Machuca), Puerto Natales (P. N. Torres Del Paine)

Japão | Circuito Japão dos Samurais

Preço por pessoa em quarto duplo: desde 3 820€

Partidas: Lisboa ou Porto

Datas: até Março 2027 – 12 dias

Itinerário: Tóquio, Hakone, Quioto, Nara, Kanazawa, Shirakawago, Takayama, Gero, Nagoya, Osaka

Coreia do Sul | Circuito Descubra a Coreia

Preço por pessoa em quarto duplo: desde 3 850€

Partidas: Lisboa ou Porto

Datas: até Dezembro – 10 dias

Itinerário: Seul, Folk Village, Mount Sogni, Daegu, Gyeongju, Busan

Austrália | Circuito Austrália Aborígene

Preço por pessoa em quarto duplo: desde 4 615€

Partidas: Lisboa e Porto

Datas: Maio a Março 2027 – 11 dias

Itinerário: Sydney, Ayers Rock, Cairns, Grande Barreira De Coral

Tanto o preço como a disponibilidade dos pacotes acima estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

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