Helicóptero activado para resgatar mulher no Santo da Serra

O helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil foi activado para proceder ao resgate da mulher de 51 anos que estava desaparecida e foi esta tarde encontrada no Santo da Serra.

Segundo foi possível apurar, a mulher encontra-se numa zona de difícil acesso.

No local encontram-se os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e a Polícia de Segurança Pública.