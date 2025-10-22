Helicóptero activado para resgatar mulher no Santo da Serra
O helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil foi activado para proceder ao resgate da mulher de 51 anos que estava desaparecida e foi esta tarde encontrada no Santo da Serra.
Segundo foi possível apurar, a mulher encontra-se numa zona de difícil acesso.
No local encontram-se os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e a Polícia de Segurança Pública.
PSP terá localizado mulher desaparecida na Madeira
A mulher de 51 anos que se encontrava desaparecida desde ontem na Madeira, nomeadamente no concelho de Machico, já terá sido localizada pela PSP.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo