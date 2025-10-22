 DNOTICIAS.PT
Helicóptero activado para resgatar mulher no Santo da Serra

O helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil foi activado para proceder ao resgate da mulher de 51 anos que estava desaparecida e foi esta tarde encontrada no Santo da Serra.

Segundo foi possível apurar, a mulher encontra-se numa zona de difícil acesso.

No local encontram-se os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e a Polícia de Segurança Pública.

PSP terá localizado mulher desaparecida na Madeira

A mulher de 51 anos que se encontrava desaparecida desde ontem na Madeira, nomeadamente no concelho de Machico, já terá sido localizada pela PSP.

