Filipe Ferreira vence os 45 km do Ecotrail Funchal Madeira

Filipe Ferreira sagrou-se vencedor da prova dos 45 quilómetros do Ecotrail Funchal Madeira 2025, completando o percurso com 1.920 metros de desnível positivo em 4 horas, 49 minutos e 39 segundos.

O segundo classificado, Humberto Gomez, cortou a meta 3 minutos e 50 segundos depois de Ferreira, concluindo uma corrida muito competitiva.

Na edição de 2024, os vencedores desta distância foram Alexandre Veríssimo, com o tempo de 4h40m11s, e Sónia Mendonça, em 6h42m10s.

(Notícia em actualização)