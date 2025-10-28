Protecção Civil alerta para a realização de formação de condução de ambulâncias

O Serviço Regional de Protecção Civil alerta para o facto de estar a decorrer Condução Defensiva de Ambulância uma formação na área da condução defensiva de ambulância, em que a componente prática é realizada na via pública, simulando uma ocorrência real.

Em comunicado é referido que "de 29 a 31 de outubro, haverá uma intensificação no movimento de ambulâncias a circular entre os concelhos de Câmara de Lobos, Funchal e Santa Cruz em marcha de emergência com avisos sonoros, sendo que os mesmos se encontram em contexto de formação, não havendo motivo para alarme".