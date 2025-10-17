IASAÚDE volta a associar-se à realização do exercício 'CIBER PERSEU'

O Instituto de Administração da Saúde voltou a associar-se à realização do exercício 'CIBER PERSEU', promovido pelo Exército Português, cuja 14.ª edição decorreu entre os dias 13 e 16 de Outubro.

"Este exercício, de âmbito nacional, visa treinar e testar a capacidade de resposta a incidentes de cibersegurança, promovendo a colaboração entre diversas entidades públicas e privadas. Na Região, a organização é assegurada pela Secretaria Regional das Finanças, através do Gabinete Regional para a Conformidade Digital, Protecção de Dados e Cibersegurança (GCPD), em articulação com a Direcção Regional de Informática (DRI)", indica nota à imprensa.

Diz ainda que, "à semelhança dos anos anteriores, a equipa de informática do IASAÚDE, composta por 11 elementos, colabora activamente no planeamento e execução do exercício, assegurando, entre outros contributos, a disponibilização da plataforma de treino para gestão de incidentes, desenvolvida internamente para este fim".

E prossegue: "Enquanto entidade abrangida pelo Regime Jurídico de Segurança no Ciberespaço (RJSC), o IASAÚDE reafirma assim a importância de investir em segurança digital como pilar fundamental para a proteção dos serviços e dados em saúde, garantindo melhoria na resposta a potenciais ameaças no ciberespaço".

Por fim, refere que "no exercício 'CIBER PERSEU 25', participaram 26 entidades, entre as quais o IASAÚDE, a Protecção Civil e o SESARAM".